В районе Науининкай открывается новый магазин

Новый магазин откроется по адресу ул. Ешмининку, 6. Покупатели найдут в нем не только любимые товары, но и новинки. Их ждет свежая выпечка и комната дегустаций, в которой каждую неделю можно познакомиться с новыми вкусами.

Это будет третий магазин данной сети в Вильнюсе. Представители сети упоминали о планах расширения в странах Балтии и Польше. Третий магазин в Вильнюсе - часть этого плана.