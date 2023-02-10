В работе банка SEB произошел сбой

Как сообщается на страничке банка в Facebook, замечены проблемы при подключении к мобильному приложению SEB.
"Если вам необходимо произвести платежи, мы рекомендуем использовать онлайн банк, который работает в штатном режиме", — говорится в сообщении банка.
"Мы прилагаем все усилия для устранения неполадок в кратчайшие сроки. Приносим извинения за неудобства", – говорится в сообщении SEB.
В пятницу утром банк сообщил, что в ночь с пятницы на субботу будут проводиться профилактические работы в системах ИТ. По этой причине с 4 до 8 час. утра не будет доступен ни онлайн банк, ни мобильное приложение SEB, а с 4 до 4.45. час. утра клиенты не смогут использовать платежные карты ни онлайн, ни в физических магазинах.
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