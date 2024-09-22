2024.09.22 14:21

В путь отправился первый литовский „именной“ поезд

 
ru.DELFI.lt
A. Bumblauskas, E. Jakilaitis, K. Meide, A. Zubriakovas
A. Bumblauskas, E. Jakilaitis, K. Meide, A. Zubriakovas
ФОТО: Bendrovės archyvas

Инициатива журналиста Эдмундаса Якилайтиса и группы LTG „Именные поезда“ подошла к финальной стадии. Выбрано 7 имен, которые получат поезда, курсирующие по Литве и Латвии. 20 сентября утром на Вильнюсском железнодорожном вокзале собрались авторы идеи и известные общественные деятели, которые проводили в путь именной поезд – Ян Кароль Ходкевич, который отбыл в Ригу.

В мероприятии участвовали посол Латвии Сольвейга Силкална, профессор Альфредас Бумблаускас, журналист Эдмундас Якилайтис, главы LTG и пассажиры поезда Вильнюс–Рига.

Якилайтис сказал, что цель идеи – пробудить самосознание жителей, познакомить их с историей Литвы. 

E. Jakilaitis ir A. Bumblauskas

Шесть поездов назвали жители, они не только голосовали на портале Delfi за предложенные имена, но и предлагали свои варианты. 

Именные поезда будут курсировать на трех маршрутах: Вильнюс–Клайпеда, Вильнюс–Рига и Вильнюс–Моцкава. В Ригу будут ездить поезда – „Балтийский путь“ и „Ян Кароль Ходкевич“, в Моцкаву – „Ягайло“ и „Сигизмунд Август“, а в Клайпеду – „Бируте“ и „Король Миндаугас“. 

Latvijos ambasadorė Lietuvoje Solveiga Silkalna

Название седьмому поезду выбрали работники группы LTG, поезд был назван Vytis („Погоня“).

Aleksandras Zubriakovas

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии