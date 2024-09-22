В путь отправился первый литовский „именной“ поезд

В мероприятии участвовали посол Латвии Сольвейга Силкална, профессор Альфредас Бумблаускас, журналист Эдмундас Якилайтис, главы LTG и пассажиры поезда Вильнюс–Рига.

Якилайтис сказал, что цель идеи – пробудить самосознание жителей, познакомить их с историей Литвы.

Шесть поездов назвали жители, они не только голосовали на портале Delfi за предложенные имена, но и предлагали свои варианты.

Именные поезда будут курсировать на трех маршрутах: Вильнюс–Клайпеда, Вильнюс–Рига и Вильнюс–Моцкава. В Ригу будут ездить поезда – „Балтийский путь“ и „Ян Кароль Ходкевич“, в Моцкаву – „Ягайло“ и „Сигизмунд Август“, а в Клайпеду – „Бируте“ и „Король Миндаугас“.