В прошлом году ВВП Литвы сократился на 0,3%

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Asociatyvioji nuotrauka
Asociatyvioji nuotrauka
ФОТО: Shutterstock

В 2023 году валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы составил 72,1 млрд евро и был на 0,3% ниже по сравнению с 2022 годом, сообщает Государственное агентство данных.

Только в четвертом квартале 2023 года ВВП достиг 18,7 млрд евро в ценах того времени.

Оценка была получена путем применения эконометрических моделей на основе имеющихся статистических данных. По сравнению с третьим кварталом 2023 года изменение реального ВВП после исключения влияния сезона и количества рабочих дней было отрицательным и составило - 0,3%.

При оценке производственным методом в четвертом квартале 2023 года наибольшее негативное влияние на изменение ВВП оказали показатели промышленности, оптовой и розничной торговли, транспортных и складских предприятий.

Изменение реального ВВП за четвертый квартал 2023 года по сравнению с соответствующим кварталом 2022 года без исключения влияния количества рабочих дней было положительным и составило 0,03 проц., после исключения влияния количества рабочих дней – 0,3%.

Изменение реального ВВП в четвертом квартале 2023 года по сравнению с третьим кварталом 2023 года, без учета влияния сезона и количества рабочих дней, было отрицательным и составило - 5,6%.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии