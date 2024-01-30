В прошлом году ВВП Литвы сократился на 0,3%

Только в четвертом квартале 2023 года ВВП достиг 18,7 млрд евро в ценах того времени.

Оценка была получена путем применения эконометрических моделей на основе имеющихся статистических данных. По сравнению с третьим кварталом 2023 года изменение реального ВВП после исключения влияния сезона и количества рабочих дней было отрицательным и составило - 0,3%.

При оценке производственным методом в четвертом квартале 2023 года наибольшее негативное влияние на изменение ВВП оказали показатели промышленности, оптовой и розничной торговли, транспортных и складских предприятий.

Изменение реального ВВП за четвертый квартал 2023 года по сравнению с соответствующим кварталом 2022 года без исключения влияния количества рабочих дней было положительным и составило 0,03 проц., после исключения влияния количества рабочих дней – 0,3%.