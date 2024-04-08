В прошлом году в Литве на репрезентацию госучреждений потратили на 4,3 млн евро больше, чем в 2022 году

"В 2023 году на репрезентацию фактически было потрачено 96 проц. запланированных средств, а это почти 14 млн евро, что на 4,3 млн евро больше, чем в 2022 году. Больше всего их было потрачено в четвертом квартале года, но разрыв с третьим кварталом уже не был таким значительным, как в предыдущие годы", - прокомментировала на заседании в среду советник бюро Комитета по аудиту Сейма Рута Петрукайте.
По ее словам, в прошлом году больше всего выросли расходы на репрезентацию и нанятых экспертов – на 45 и 22 проц. соответственно по сравнению с 2022 годом.
Данные в Комитет по аудиту предоставляют 97 учреждений, получающих государственные ассигнования. По словам Р. Петрукайте, все десять учреждений, потративших больше всего средств на репрезентацию, в 2023 году увеличили эти расходы.
Больше всего бюджетных ассигнований на репрезентацию потратили Министерство обороны и Министерство иностранных дел. В десятку также входят Министерство финансов, Министерство социальной защиты и труда, а также канцелярии правительства, президента и Сейма.
По словам Р. Петрукайте, в прошлом году Министерство экономики и инноваций и Министерство культуры уже не входили в десятку учреждений, тратящих больше всего средств на репрезентацию.
"Не меняется тенденция, что каждый год в четвертом квартале расходы на премии самые высокие, в 2023 году они составили 86 проц. И хотя существенного увеличения расходов на премии нет, их в 2023 году выплачено на 4,8 млн евро больше, чем в 2022 году", - подчеркнула она, добавив, что больше всего средств на премии выделило Министерство обороны.
Комитет Сейма по аудиту ежегодно проверяет использование средств, выделяемых государством на выплату премий, репрезентацию, транспортные расходы, командировки, повышение квалификации, экспертов и заработные платы.