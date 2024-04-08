В прошлом году в Литве на репрезентацию госучреждений потратили на 4,3 млн евро больше, чем в 2022 году

"В 2023 году на репрезентацию фактически было потрачено 96 проц. запланированных средств, а это почти 14 млн евро, что на 4,3 млн евро больше, чем в 2022 году. Больше всего их было потрачено в четвертом квартале года, но разрыв с третьим кварталом уже не был таким значительным, как в предыдущие годы", - прокомментировала на заседании в среду советник бюро Комитета по аудиту Сейма Рута Петрукайте.

По ее словам, в прошлом году больше всего выросли расходы на репрезентацию и нанятых экспертов – на 45 и 22 проц. соответственно по сравнению с 2022 годом.

Данные в Комитет по аудиту предоставляют 97 учреждений, получающих государственные ассигнования. По словам Р. Петрукайте, все десять учреждений, потративших больше всего средств на репрезентацию, в 2023 году увеличили эти расходы.