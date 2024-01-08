В прошлом году в Литве цены на недвижимость росли, но количество сделок сократилось

За один лишь декабрь прошлого года было зарегистрировано 10 тыс. продаж объектов недвижимости, что 6,3% меньше, чем в декабре позапрошлого года (10,7 тыс.).

По данным Центра реестров, в 2023 г. по всей Литве было зарегистрировано 112,8 тыс. объектов недвижимости, переданных по сделкам купли-продажи, что на 14,3% меньше, чем в 2022 году, когда было зарегистрировано 130,3 тыс. продаж объектов недвижимости.

"Количество сделок с жилой недвижимостью упало до минимума, не наблюдавшегося в течение более 5 лет, однако цены сохранили тенденцию роста", – заметил П. Рудзкис.

По его словам, в прошлом году тенденции рынка НИ в корне изменились – спрос и количество сделок существенно снизились, при этом кривая цен на недвижимость на протяжении всего года сохраняла тенденцию роста.

"Этот год для рынка НИ был полон вызовов – активность в начале года подавлялась высокими ценами на энергоносители и сохраняющейся неопределенностью, позднее изменения были вызваны ростом процентных ставок", – заявил аналитик данных Центра реестров Паулюс Рудзкис в пресс-релизе.

В прошлом году по всей стране было зарегистрировано 30,4 тыс. продаж квартир – это на 11,7% меньше, чем в предыдущий год, когда было зарегистрировано 34,4 тыс. продаж квартир.

В 2023 г. в Вильнюсе было зарегистрировано почти 10,6 тыс. продаж квартир, что на 8,5% меньше, чем в 2022 г., в Каунасе – почти 4,3 тыс. (на 8,6% меньше), в Клайпеде – почти 2,7 тыс. (на 7% меньше).

В прошлом году в Литве также было зарегистрировано 10,7 тыс. продаж индивидуальных жилых домов – что на 19,6% меньше, чем в 2022 г., когда было зарегистрировано 13,3 тыс. продаж домов.

За один лишь декабрь прошлого года было зарегистрировано 889 продаж жилых домов, что на 12,8% меньше, чем в декабре позапрошлого года.

В 2023 г. по всей стране также было зарегистрировано 53,9 тыс. изменений собственников земельных участков – что на 14,3% меньше, чем в 2022 г., когда было зарегистрировано 62,9 тыс. сделок с земельными участками.