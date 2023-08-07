В прошлом году торговые сети в Литве заработали 158,9 млн. евро: сколько прибыли им принес каждый потраченный покупателями евро

В случае с Rimi Lietuva оборот рос, а прибыль сокращалась. В прошлом году доходы выросли на 7%: с 394,9 до 425,9 млн. евро. Убытки компании составили 824 000 евро, а в 2021 г. компания работала прибыльно - 3,76 млн. евро.

Доходы сети Norfa за год выросли на 14%: с 587,3 до 678,5 млн. евро. Прибыль увеличилась на 9%: с 14,39 до 15,63 млн. евро.

Оборот Lidl Lietuva в 2022 г. составил 819,35 млн. евро и был на 22% больше, чем в 2021 г (673,2 млн). Чистая прибыль увеличилась на 32,4% с 35,2 до 46,6 млн. евро.

Доходы Iki в прошлом году выросли на 14%: с 718,9 до 819,4 млн. евро. Чистая прибыль увеличилась почти на 7% с 8,40 до 8,97 млн. евро.

Крупнейшая сеть Maxima в прошлом году получила 1,985 млрд. евро доходов, это на 12,8% больше чем годом ранее (1,759 млрд.), а ее прибыль выросла на 4,5% (чистая прибыль в 2022г. составила 88,5 млн. евро, а в 2021 г. – 84,7 млн. евро).

Все 5 торговых сетей представили отчет по деятельности за 2022 г. В годовых отчетах видно, что доходы от продаж, по сравнению с прошлым годом, увеличились у всех сетей (7-22%), четыре сети работали прибыльно (4,5-32%), а одна - убыточно.

Экономист Альгирдас Барткус обратил внимание на то, что эти результаты не отражают реальную ситуацию. Он напомнил, что в прошлом году средняя инфляция составила 19%, это надо учитывать при подсчете результатов.

"Может казаться, что получена хорошая прибыль, скажем, на 10% больше чем год назад, но если за год уровень цен вырос на 20%, то при конечном результате прибыли на 10% больше можно купить меньше товаров, чем год назад. Значит, результаты нельзя назвать очень хорошими. Рост прибыли не превысил общий рост цен. Значит, что в итоге они заработали меньше, если говорить о реальной прибыли", – пояснил экономист.

С учетом общего уровня цен он указал, что, в сравнении с 2021 г. в 2022 г. оборот Maximа сократился на 5%, Iki – на 4,1%, Norfа – на 2,8%, Rimi – на 9,3%. Оборот увеличился только у Lidl - на 2,4%.