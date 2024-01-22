В прошлом году Литва потребила 15 ТВт/ч газа

На объемы потребления газа повлияли такие факторы как теплая прошлогодняя зима, высокие цены на газ в начале года и сократившееся использование газа для производства удобрений и отопления городов.

Литва по-прежнему остается важным газотранспортным центром для соседних стран.

По итогам 2023 г., по газотранспортной системе Литвы в общей сложности было транспортировано 61,2 ТВтч природного газа. Из них 19,1 ТВтч газа транспортировано через латвийское соединение в страны Балтии и Финляндию, а 3,2 ТВтч газа транспортировано в направлении Польши.

"В прошлом году литовская система сыграла очень важную роль в обеспечении наполнения латвийских газохранилищ, когда рыночные условия были для этого благоприятны. Это стало возможным благодаря проекту по увеличению мощности ELLI, осуществленному совместно с оператором латвийской газотранспортной системы", – сообщает в пресс-релизе руководитель Amber Grid Нямунас Бикнюс.