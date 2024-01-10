В прошлом году "Литовские железные дороги" отклонили заявки на перевозку более 52 000 вагонов

Сообщается, что с 1 марта по 31 декабря в компанию поступило 25 609 заявок на перевозку грузов.
После проверки заявок на предмет их соответствия применяемым компанией принципам санкционного контроля и нулевой толерантности к риску, а также иных аспектов, было одобрено 21 773 заявки на перевозку грузов.
За указанный период LTG Cargo отклонила заявки на перевозку 16 022 вагонов с химическими и минеральными удобрениями, 13 367 вагонов с нефтью и нефтепродуктами, 4 696 вагонов с грузами в контейнерах, 3 202 вагонов с каменным углем, 2 910 вагонов со строительными грузами и еще 12 110 вагонов с иными различными товарами.