В прошлом году "Литовские железные дороги" отклонили заявки на перевозку более 52 000 вагонов

 
ELTA
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ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Компания-грузоперевозчик группы Lietuvos geležinkeliai (Литовские железные дороги – ЛЖД) LTG Cargo в прошлом году отклонила в общей сложности 3 836 заявок на перевозку 52 000 вагонов. Треть отклоненных заявок на перевозку грузов была связана с экспортом или импортом из/в Беларусь.

Сообщается, что с 1 марта по 31 декабря в компанию поступило 25 609 заявок на перевозку грузов.

После проверки заявок на предмет их соответствия применяемым компанией принципам санкционного контроля и нулевой толерантности к риску, а также иных аспектов, было одобрено 21 773 заявки на перевозку грузов.

За указанный период LTG Cargo отклонила заявки на перевозку 16 022 вагонов с химическими и минеральными удобрениями, 13 367 вагонов с нефтью и нефтепродуктами, 4 696 вагонов с грузами в контейнерах, 3 202 вагонов с каменным углем, 2 910 вагонов со строительными грузами и еще 12 110 вагонов с иными различными товарами.

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