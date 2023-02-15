По последним данным, цены на товары, импортируемые из еврозоны, за год выросли на 14,2 проц., не из еврозоны – на 14,8 проц.

Цены на экспортированные товары в декабре прошлого года, по сравнению с ноябрем 2022 г., снизились на 0,8 проц., на импортированные товары – на 1,2 проц.

Среди экспортированных товаров больше всего – на 11,2 проц. – подешевели рафинированные нефтепродукты. Камень, песок и глина подешевели на 9 проц., посадочный материал – живые растения, луковицы, клубни и корни – на 7,9 проц., больше всего подорожали электроэнергия – 16,6 проц., обработанная и консервированная рыба, моллюски и ракообразные – 7,8 проц., другие продукты питания – 4,7 проц.

Среди импортированных товаров больше всего – на 13,5 проц. – подешевела сырая нефть. Рафинированные нефтепродукты подешевели на 6,1 проц., природный газ – 5,7 проц., но подорожали электроэнергия – 16,6 проц., рыбы и другие рыбные продукты – 9,6 проц., многолетние сельскохозяйственные растения – 5,6 проц.

За месяц цены на импортированные из еврозоны товары увеличились на 0,3 проц., не из еврозоны – снизились на 2,3 проц., сообщает Государственное агентство данных.