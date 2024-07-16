2024.07.16 09:17

В прошлом году доходы крупных литовских компаний сократились на 2,6%

 
ELTA
ru.DELFI.lt
доходы крупных литовских компаний в 2023 году сократились на 2,6 проц.
доходы крупных литовских компаний в 2023 году сократились на 2,6 проц.
ФОТО: Shutterstock

Крупнейшие литовские компании в 2023 году получили 77,9 млрд евро выручки – на 2,6 проц. меньше, чем в 2022 году, но заработали 5,1 млрд евро прибыли до налогообложения – на 19 проц. больше, чем в позапрошлом году, сообщает портал Verslo žinios.

Портал совместно с кредитным бюро Creditinfo подготовил список из 1000 крупнейших по выручке литовских компаний в 2023 году на основе финансовых отчетов, представленных в Центр регистров до 30 мая.

Около двух третей этих компаний сообщили, что их доходы увеличились, а 42 проц. компаний сообщили о двузначном процентном росте доходов или даже больше. В 2023 году прибыльно работали 89 проц. компаний, в 2022 году – 92 проц.

Сравнивая 2022 г. и 2023 г., доходы компаний строительного сектора выросли на 33 проц., до 3,3 млрд евро, информационно-коммуникационного – на 21 проц., до 2,4 млрд евро, услуг размещения и общепита – на 20 проц., до 95 млн евро, торговля – 5 проц., до 33 млрд евро.

По данным портала, прибыль компаний обрабатывающей промышленности в 2023 году снизилась на 12 проц., до 21,4 млрд евро.

Больше всего прибыли до налогообложения в прошлом году заработали компании обрабатывающей промышленности – 1,7 млрд евро, или на 17 проц. больше, чем в прошлом году, а торговые компании – 1,1 млрд евро, что на 10 проц. меньше, чем в 2022 году.

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