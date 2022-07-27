В продажу поступила литовская морковка, сколько она стоит в магазинах

"Морковь – один из самых любимых овощей, входит в пятерку самых популярных овощей в Литве. Мы заметили, что покупатели особенно высоко ценят местную продукцию, поэтому стараемся как можно скорее предложить покупателям свежие овощи – мы тесно сотрудничаем с местными овощеводами. В начале сезона в магазине килограмм свежей литовской моркови будет стоить 0,99 евро", – сказала Будрене.