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В магазинах наконец-то появилась свежая литовская морковка. Фермер Линас Шатейка сказал, что из-за долгой и холодной весны в этом году ему пришлось столкнуться с серьезными вызовами. Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий урожай, скорее всего будет меньше. Пресс-секретарь торговой сети Iki Вайда Будрене сказала, что морковь – один из самых популярных овощей в Литве, и входит в пятерку овощей, которые жители Литвы покупают чаще всего.
В продажу поступила литовская морковка, сколько она стоит в магазинах
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"Морковь – один из самых любимых овощей, входит в пятерку самых популярных овощей в Литве. Мы заметили, что покупатели особенно высоко ценят местную продукцию, поэтому стараемся как можно скорее предложить покупателям свежие овощи – мы тесно сотрудничаем с местными овощеводами. В начале сезона в магазине килограмм свежей литовской моркови будет стоить 0,99 евро", – сказала Будрене.

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