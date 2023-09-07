В Прейле сносят нелегальную постройку

Портал Delfi отмечает, что ресторан Fisheria без разрешения построил на берегу залива в Прейле павильон. Это уже повторное нарушение.

Местные жители сообщали о нелегальном строительстве в июле этого года. Сообщалось, что ресторан Fisheria без разрешения построил павильон, заняв государственную землю. Факт нарушения подтвердила Строительная инспекция.

Эти объекты в Неринге принадлежат известному предпринимателю Андрюсу Эмде. Ему принадлежат компании не только в Вильнюсе, но и в Неринге.

Местные жители сказали Delfi, что аналогичное нарушение фиксировалось и в прошлом году. Тогда постройки убрали, а в этом году возвели снова.

В конце августа Инспекция по строительству установила, что постройки нелегальные. Представитель инспекции Раса Кекштене сказала Delfi, что расследование завершено. Был установлен факт нарушения, составлен акт, владельца обязали снести постройку со 28 февраля 2024 года.

Жители информировали Delfi, что снос начался несколько дней назад. Они прислали в редакцию фотографии.