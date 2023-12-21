В праздники меняется время работы "Литовской почты" и курьеров

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič
"Литовская почта" напоминает, что в праздники меняется время работы почтовых отделений и курьеров LP EXPRESS, пишет портал madeinvilnius.lt.

24, 26 и 31 декабря будут работать не все почтовые отделения в торговых центрах.

25 декабря и 1 января почтовые отделения работать не будут.

В праздники изменится и график работы курьеров LP EXPRESS.

Собранные 22 декабря курьерами LP EXPRESS посылки доставят 27 декабря, собранные 29 декабря - 2 января.

25, 26 декабря и 1 января курьеры LP EXPRESS работать не будут.

Собранные 23 декабря посылки доставят 27 декабря, собранные 30 декабря - 2 января.

Таблицу с графиком работы отделений можно найти ЗДЕСЬ.

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Источник
ru.DELFI.lt
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