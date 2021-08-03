Санкции были введены после принудительной посадки самолета Ryanair в аэропорту Минска и задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича. За пару дней до введения санкций из списка владельцев даугавпилсской фирмы Mamas D пропала жена Олексина Инна, а в середине июля - его сын Дмитрий. Сейчас предприятие на бумаге принадлежит председателю правления Александру Кисилёву, свидетельствуют данные Lursoft.

Аналогичную смену владельцев пережило предприятие Latgales alus D - сначала из списка пропала жена Олексина, а в середине июля свои акции латвийскому сооснователю Александру Граховскому продал сын.

Олексин в разговоре с OCCRP заявил, что продажа фирм не имеет отношения к санкциям и готовилась уже давно.

В Беларуси Олексин является одним из наиболее влиятельных бизнесменов. В сфере его интересов - табак, энергетика, нефтепродукты, недвижимость, логистика, ресторанный и гостиничный бизнес, производство продуктов. ЕС введение санкций против него объясняет его тесными связями с Лукашенко и его сыном Виктором. Олексин по указу Лукашенко стал единственным импортером табака и электронных сигарет в Беларуси, а также под его контролем находится сеть торговли табачными изделиями.

Раньше 80% долей капитала фирм Mamas D и Latgales alus D принадлежали компании Neonafta, являющейся частью нефтегазового холдинга Triple. Холдингом руководил белорусский миллиардер Юрий Чиж, которого часто называли “кассиром Лукашенко”. Когда холдинг Triple оказался в черном списке ЕС, предприятия перешли в руки Олексина.

Re:Baltica не удалось выяснить причину нынешней смены владельцев - дозвониться до Mamas D по указанному ими номеру не удалось, а владелец Latgales Alus D так и не перезвонил журналистам.

В свою очередь, представитель Министерства иностранных дел Латвии Янис Бекерис объяснил, что санкции ЕС не распространяются на семью Олексина, владевшую Mamas D и Latgales alus D. Однако бизнес мог косвенно пострадать от них. Например, банки могли начать усиленно следить за сделками фирм, так как их владельцы связаны с лицом, находящимся под санкциями ЕС.