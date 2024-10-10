В популярном интернет-магазине продают российские часы

Он сказал, что другие магазины в подобной ситуации уже говорили в свое оправдание, что не могут следить за тем, что продают их партнеры на платформе, однако часами бренда „Нестеров“ торгует сама Varlė. Правда, сейчас уже в ассортименте этих часов не осталось.

„Если „Восток“ еще как-то пытается скрыть свое происхождение, то другие два – не делают этого. „Штурманские“ в поиске показывает, что это московский бренд,с логотипом похожим на красную звезду. А в описании к часам „Нестеров“ весь текст на кириллице“, – заметил Ромас.

В редакцию Delfi обратился читатель Ромас, который сказал, что нашел на страницах магазина Varlė российские бренды „Восток“, „Нестеров“, „Штурманские“.

„Новая продукция не поступает, эти остались с давних времен. Осталось несколько штук, когда их продадим, больше их в продаже не будет“, – сказал Гарнялис.

Представитель Varlė Раса Кондрацкене сказала, что не все поставщики и не всегда ясно называют происхождение своей продукции.

„Если иметь в виду, что у нас в ассортименте не один миллион товаров, товары попадают в систему автоматически, то люди отдельные товары не проверяют. Мы блокируем российские товары, у нас есть предохранители, которые их не пропускают автоматически.