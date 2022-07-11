В понедельник из Калининграда в Литву не пропустили груз древесины

"Грузовик, пытавшийся въехать из Калининграда через погранпереход Кибартай, после досмотра был развернут. Он вез древесину. Таможня работает в обычном режиме, список проверяемых товаров расширен", - сообщила BNS в понедельник Лина Лауринайтите-Григене.

Таможня Литвы информировала, что для некоторых удобрений российского происхождения или ввозимых из России предусмотрены определенные исключения - при предоставлении установленных квот с 10 июля можно будет перевозить 837,5 тыс. тонн хлористого калия и 1,58 млн тонн минеральных и химических удобрений в год.

По словам Лауринайтите-Григене, допускаются исключения из транзита удобрений, пока не превышено их количество, определенное в регламенте.

"Импортер, который перевозит удобрения, подает на таможню грузовую декларацию и получает или не получает разрешение на ввоз в зависимости от того, не превышена ли квота, установленная для конкретной группы удобрений", - сказала Лауринайтите-Григене.

С воскресенья, после окончания переходного периода пятого пакета санкций ЕС против России, через Литву запрещается перевозить цемент, алкоголь, изделия из дерева, стекла, алюминия, бумаги, гипс, судовые детали и другие товары российского происхождения.