aA
После вступления в силу новых ограничений на транзит некоторых товаров через территорию Европейского союза в Калининград, введенных ЕС, в понедельник утром в Литву из Калининграда не пропустили перевозимый грузовым автомобилем груз древесины, сообщила BNS представитель Департамента таможни.
В понедельник из Калининграда в Литву не пропустили груз древесины
© DELFI / Tomas Vinickas

"Грузовик, пытавшийся въехать из Калининграда через погранпереход Кибартай, после досмотра был развернут. Он вез древесину. Таможня работает в обычном режиме, список проверяемых товаров расширен", - сообщила BNS в понедельник Лина Лауринайтите-Григене.

Таможня Литвы информировала, что для некоторых удобрений российского происхождения или ввозимых из России предусмотрены определенные исключения - при предоставлении установленных квот с 10 июля можно будет перевозить 837,5 тыс. тонн хлористого калия и 1,58 млн тонн минеральных и химических удобрений в год.

Статьи по теме:
"Литовские железные дороги": подсанкционные товары составляют 15% всего транзита в Калининград
Министр экономики Литвы об угрозах России: мы привыкли к их методам работы

По словам Лауринайтите-Григене, допускаются исключения из транзита удобрений, пока не превышено их количество, определенное в регламенте.

"Импортер, который перевозит удобрения, подает на таможню грузовую декларацию и получает или не получает разрешение на ввоз в зависимости от того, не превышена ли квота, установленная для конкретной группы удобрений", - сказала Лауринайтите-Григене.

С воскресенья, после окончания переходного периода пятого пакета санкций ЕС против России, через Литву запрещается перевозить цемент, алкоголь, изделия из дерева, стекла, алюминия, бумаги, гипс, судовые детали и другие товары российского происхождения.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

С сегодняшнего дня вступают в силу дополнительные санкции в отношение транзита в Калининград

С 10 июля вступает в силу запрет на ввоз цемента, спирта и...

Захарова снова грозит из-за санкций: "Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры"

Евросоюзу следует поторопиться с решением ситуации по...

TOP новостей

Белорусы в Литву ездят чаще, чем литовцы в Беларусь

Безвизовый режим с Беларусью действует два месяца (его...

Эпидемиологическая ситуация в Литве продолжает ухудшаться

Эпидемиологическая ситуация в Литве продолжает...

Больного коронавирусом мужчину удивила реакция врачей

Заболевший коронавирусом мужчина был удивлен, когда...

Министр экономики Литвы об угрозах России: мы привыкли к их методам работы

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте...

Спецэфир Delfi с Андрюсом Кубилюсом: санкции, транзит и сокращения поставок газа

После выпуска новостей – интервью с экс-премьером...