В понедельник из Калининграда в Литву не пропустили груз древесины

"Грузовик, пытавшийся въехать из Калининграда через погранпереход Кибартай, после досмотра был развернут. Он вез древесину. Таможня работает в обычном режиме, список проверяемых товаров расширен", - сообщила BNS в понедельник Лина Лауринайтите-Григене.
Таможня Литвы информировала, что для некоторых удобрений российского происхождения или ввозимых из России предусмотрены определенные исключения - при предоставлении установленных квот с 10 июля можно будет перевозить 837,5 тыс. тонн хлористого калия и 1,58 млн тонн минеральных и химических удобрений в год.
По словам Лауринайтите-Григене, допускаются исключения из транзита удобрений, пока не превышено их количество, определенное в регламенте.
"Импортер, который перевозит удобрения, подает на таможню грузовую декларацию и получает или не получает разрешение на ввоз в зависимости от того, не превышена ли квота, установленная для конкретной группы удобрений", - сказала Лауринайтите-Григене.
С воскресенья, после окончания переходного периода пятого пакета санкций ЕС против России, через Литву запрещается перевозить цемент, алкоголь, изделия из дерева, стекла, алюминия, бумаги, гипс, судовые детали и другие товары российского происхождения.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Белорусы в Литву ездят чаще, чем литовцы в Беларусь
Безвизовый режим с Беларусью действует два месяца (его...
Эпидемиологическая ситуация в Литве продолжает ухудшаться
Эпидемиологическая ситуация в Литве продолжает...
Больного коронавирусом мужчину удивила реакция врачей
Заболевший коронавирусом мужчина был удивлен, когда...
Министр экономики Литвы об угрозах России: мы привыкли к их методам работы
Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте...
Спецэфир Delfi с Андрюсом Кубилюсом: санкции, транзит и сокращения поставок газа
После выпуска новостей – интервью с экс-премьером...