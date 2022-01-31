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В ночь с понедельника на вторник должен прекратиться транзит продукции "Беларуськалия" через Литву - от белорусской границы до Клайпедского порта.
В понедельник через Литву пройдут последние грузы "Беларуськалия"
© Scanpix

Это означает прекращение транзита удобрений, который неуклонно рос более десяти лет и был приостановлены санкциями США, в последние годы он составлял около 11 млн тонн и приносил десятки миллионов евро дохода "Литовским железным дорогам" (ЛЖД), терминалу насыпных грузов (Biriu kroviniu terminalas), который частично контролируется "Беларуськалием", и Клайпедскому государственному морскому порту.

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Последний состав с калийными удобрениями, согласно договору, подписанному ЛЖД и "Беларуськалием" в 2018 году, должен въехать в Литву в понедельник около 19-20 часов, чтобы добраться до Клайпедского порта до полуночи, сообщил BNS представитель ЛЖД Мантас Дубаускас.

Обычно через Литву ежедневно следует около 6-7 составов, по 60 вагонов в каждом, или около 5 тыс. тонн удобрений.

После того, как ЛЖД в середине января уведомила "Беларуськалий" о расторжении контракта, с 1 февраля компания получила не менее пяти заявок на перевозку удобрений от разных претендентов, но ни один из них не был одобрен.

"На февраль не утверждена ни одна заявка", - сказал Дубаускас BNS в воскресенье вечером.

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис также говорит, что у него нет информации об отправляемых грузах удобрений после 1 февраля.

"На данный момент мне ничего не известно о дальнейшем их следовании", - сказал BNS Скуодис в воскресенье.

Однако некоторые источники BNS не исключают, что ситуация может измениться, если, например, суд приостановит действие постановления правительства.

В минувшее воскресенье "Беларуськалий", включенный в санкционный список США, обжаловал в Вильнюсском окружном административном суде постановление правительства, согласно которому ЛЖД было указано расторгнуть долгосрочный контракт с "Беларуськалием" с 1 февраля. Последний требует отменить решение правительства от 12 января и решение комиссии по проверке сделок стратегических компаний, принятое 21 декабря прошлого года.

Представитель суда по связям с общественностью Аудрис Кутревичюс подтвердил BNS, что "Беларуськалий" требует временной приостановки действия как постановления правительства, так и заключения комиссии. Вопрос о принятии жалобы и применении мер по обеспечению жалобы должен решить суд в начале следующей недели.

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