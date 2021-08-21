В помощь жителям, которые еще не выбрали поставщика электроэнергии

Если жители расходуют 1000-5000 кВт/ч электроэнергии в год, то до 18 декабря 2021 года они должны выбрать независимого поставщика услуги. Это коснется большинства жителей Литвы.

Институт в фейсбуке представил, какие счета могут получить жители при выборе конкретного поставщика услуги. Для подсчетов оговаривались определенные условия:

1) выбраны тарифы со скидками, которые компании предлагают при подписании долгосрочного договора. Обычно это договор на 24 месяца и фиксированный тариф,

2) для подсчетов использовали потребление электроэнергии в 200-300 кВт/ч в месяц 2(на семью из 3-4 человек),

3) при сравнении цен использовали и двойной тариф - 40% ночной и 60% дневной. При одной временной зоне используется один тариф.

В представленной ниже таблице видно, что при пользовании услугами Ignitis в случае расхода 200 кВт цена составит 37 евро, а 300 кВт - 54 евро. Это самая высокая плата.

Меньше всего будут платить клиенты Perlas Energija - 34,6 евро за 200 кВт и 50,4 евро за 300 кВт.

Если клиент выберет Enefit и Elektrum, то придется платить больше, чем клиентам Perlas Energija.

В случае двухтарифной системы большой разницы нет. И здесь Ignitis остается самым дорогим поставщиком услуги. За 200 кВт - 36,08 евро, а за 300 - 52,62 евро.

Самые низкие тарифы и в этом случае ждут клиентов Perlas Energija: 34,72 евро - за 200 кВт и 50,58 евро - за 300 кВт.

Институт отмечает, что это предварительные подсчеты, сделанные по доступным сейчас предложениям, а сам институт не связан ни с одним из поставщиков услуги.

Delfi напоминает, что 7 мая 2020 г. парламент Литвы, в соответствии с регламентом ЕС, принял поправки к закону об энергетике. В соответствии с ними, осуществляется постепенный переход от регулирования цен ан услугу для бытовых потребителей. До 2023 года выбрать частного поставщика услуги должны все жители страны.