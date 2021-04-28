"Из-за вероятного предоставления недостоверных данных расследуется деятельность двух предприятий, занимающихся оптовой торговлей зубными имплантами и их элементами. В одном из расследований проявляется интерес к незаконному обогащению двух лиц. По имеющимся данным, одно из предприятий могло не заплатить более 370 тыс. евро налогов".

Как сообщает служба, в рамках досудебных расследований, которые возглавляет Клайпедская окружная прокуратура, в течение последних недель по всей Литве было проведено 50 обысков.

СРФП утверждает, что имеющийся материал позволяет подозревать, что во всей Литве действует сеть продавцов и распространителей одонтологических товаров, преимущественно зубных имплантов, которая предположительно скрывает доходы и налоги от государства.

Есть подозрения, что занимающиеся оптовой торговлей предприятия импортируют из стран Евросоюза (ЕС) или третьих стран зубные импланты и их элементы, продают продукцию в Литве, применяя тщательно созданные схемы неуплаты налогов.

"Есть мнение, что часть доходов от продаж может учитываться по обманной схеме оформления остатков - по договоренности с одонтологическими кабинетами оформляются фиктивные возвраты товаров продавцу, хотя на самом деле импланты и материалы уже бывают использованы, остатки не совпадают с записями в учетных документах", - указывает служба.

Обыски позволяют подозревать, что большая часть одонтологических кабинетов не ведет журналы учета медицинских средств, которые являются обязательными. Есть мнение, что это делается с целью сокрытия масштаба осуществляемой деятельности.

Сотрудники СРФП также проверяют личные доходы директора одного из предприятий в связи с подозрениями, что приобретенное им имущество и личные расходы превышают официальные доходы. Несовпадения в расходах и официальных доходах есть и еще у одного лица, которое вероятно распространяет зубные импланты и работает заведующим отделом в одной из клиник. Расследуется вероятное незаконное обогащение этих лиц.