Полиция и Государственная служба продовольствия и ветеринарии начали расследование, получив данные о том, что акционер и директор компании, которая занимается оптовой продажей привезенных из Польши овощей и фруктов, не включает в бухгалтерию большую часть доходов.

В результате продолжительного тайного расследования, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что глава компании при пособничестве одного из работников, организовал деятельность так, что часть привезенных товаров продавал в Литве, не учитывая факт продажи. В результате велась "двойная" бухгалтерия, скрывали налоги и реальное количество ввозимого товара, не платили налоги государству.

На прошлой неделе провели обыски в помещениях компании, в автомобилях и в домах подозреваемых и изъяли важные для следствия документы, вещи и наличные в разной валюте.

В общей сложности были обнаружены деньги на сумму 87 000 евро. В ходе расследования выяснят законность происхождения этих денег и нанесенный государству ущерб.

Iš Lenkijos atvežtais vaisiais ir daržovėmis prekiavusi įmonė pakliuvo į policijos akiratį © Lietuvos policija

Во время обысков обнаружили также нелегально хранившееся оружие.

Iš Lenkijos atvežtais vaisiais ir daržovėmis prekiavusi įmonė pakliuvo į policijos akiratį © Lietuvos policija

Решением прокурора ограничены права на все найденные наличные и другое личное имущество и имущество, принадлежащее государству.

Кроме того, главе компании назначена мера пресечения в виде письменной подписки о невыезде и изъятие документов. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 8 лет.