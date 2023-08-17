17 августа 2023 г. 09:12

В первом полугодии больше всего налогов заплатила компания Orlen Lietuva

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

В первом полугодии 2023 года мажейкский производитель и продавец нефтепродуктов Orlen Lietuva уплатил на счет Государственной налоговой инспекции более 262 млн. евро и занял первое место в списке крупнейших налогоплательщиков, сообщает Verslo žinios.

Вторым по величине налогоплательщиком в первой половине этого года является поставщик природного газа и электроэнергии ЗАО Ignitis, управляемое государством и принадлежащее Ignitis grupė, которое заплатило почти 228 млн. евро налогов.

"Третьим стал торговец топливом ЗАО Okseta (154,2 млн. евро), четвертым – производитель табачных изделий ЗАО Philip Morris Baltic (113,2 млн. евро), за ним следует АО Klaipėdos Nafta, оператор сети АЗС Circle K Lietuva и другие", - сообщает vz.lt.

ЗАО Thermo Fisher Scientific Baltics остается лидером по исчислению налогов, уплачиваемых компаниями с создаваемой ими добавленной стоимости – без учета акцизов и НДС.

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