В первом полугодии больше всего налогов заплатила компания Orlen Lietuva

Вторым по величине налогоплательщиком в первой половине этого года является поставщик природного газа и электроэнергии ЗАО Ignitis, управляемое государством и принадлежащее Ignitis grupė, которое заплатило почти 228 млн. евро налогов.

"Третьим стал торговец топливом ЗАО Okseta (154,2 млн. евро), четвертым – производитель табачных изделий ЗАО Philip Morris Baltic (113,2 млн. евро), за ним следует АО Klaipėdos Nafta, оператор сети АЗС Circle K Lietuva и другие", - сообщает vz.lt.