В первом полугодии 2023 года в аэропортах Литвы положительный рост показателей

Руководитель по развитию маршрутов аэропортов Литвы Томас Зитикис отмечает, что по сравнению с допандемическим периодом, например, с первым полугодием 2019 года, пассажиропоток в Вильнюсском аэропорту в нынешнем году все еще был несколько ниже, но в Палангском аэропорту почти сравнялся, а в Каунасском аэропорту резко вырос, превзойдя допандемический уровень на 18 проц.

Согласно данным аэропортов Литвы, средняя заполняемость самолета традиционных авиакомпаний, осуществлявших авиаперелеты из аэропортов Литвы в первом полугодии нынешнего года, достигла 73 проц. (в 2019 г. – 66 проц.). На авиарейсах бюджетных авиакомпаний было заполнено в среднем 88 проц. мест (в 2019 г. – 89 проц.).

В январе-июне текущего года аэропорты Литвы обслужили более 2,8 млн. пассажиров: Вильнюсский аэропорт – более 2 млн. пассажиров, Каунасский – более 640 тыс., Палангский – более 150 тыс. Итого зафиксирован 20-процентный рост числа пассажиров по сравнению с тем же периодом прошлого года. В первом полугодии в аэропортах Литвы осуществлено почти 25 тыс. рейсов (на 2,5 проц. больше), перевезено 9,9 тыс. тонн грузов.

"В целом, в Каунасском аэропорту мы наблюдаем рекордное число пассажиров – в течение первого полугодия нынешнего года обслужено более 640 тыс. человек. А количество грузов в этом аэропорту по сравнению с первым полугодием 2019 года составило едва ли не в полтора раза больше. Такое ускорение важно как для региональной экономики, так и для экономики Литвы", - комментирует Т. Зитикис.

Июнь – индикация для дальнейшего роста

По словам Т. Зитикиса, позитивный настрой обеспечивают показатели пассажиров за июнь. В Вильнюсе за первый летний месяц обслужено почти аналогичное число пассажиров, что и в прошлом году, в Каунасе – на одну десятую больше. Лишь в Паланге зафиксирована небольшая отрицательная корректировка (на 7 проц. меньше). Важный показатель в авиации – заполняемость воздушных судов – в июне текущего года общий показатель всех трех аэропортов улучшился на 6 проц.