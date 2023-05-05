В первом квартале текущего года безработица в Литве составила 7,7%

Уровень безработицы среди мужчин в первом квартале 2023 г. составил 7,8 проц., среди женщин – 7,6 проц.
Уровень безработицы среди молодежи (в возрасте 15-24 лет) в первом квартале 2023 г. составил 16,1 проц. и за квартал вырос на 3,7 проц. пункта, за год – на 3,4 проц. пункта.
В первом квартале зафиксирован и рост уровня долгосрочной безработицы, который в первом квартале в 2023 г. составил 3 проц., что на 0,4 проц. выше по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.
В первом квартале 2023 года насчитывалось 116,4 тыс. безработных в возрасте 15-74 лет, из них 15,1 тыс. в возрасте 15-24 лет. За первый квартал численность безработных выросла на 19,9 тыс. Долгосрочных безработных в первом квартале 2023 г. насчитывалось 44,9 тыс., или 38,6 проц. всех безработных. За квартал численность долгосрочных безработных увеличилась на 8,3 тыс., за год – на 6,4 тыс.
Уровень занятости населения в возрасте 15-64 лет в первом квартале 2023 г. составил 71,5 проц., за квартал он сократился на 1,3 проц. пункта, за год – на 1,1 проц. пункта. Уровень занятости среди женского населения этой возрастной группы был на 1,1 проц. пункта ниже уровня занятости среди мужчин (71 и 72,1 проц. соответственно).
Уровень занятости среди молодежи (в возрасте 15–24 лет) в первом квартале 2023 г. составлял 28,5 проц., за квартал он сократился на 2,5 проц. пункта, за год – сократился на 3,8 проц. пункта. Уровень занятости среди населения в возрасте 55-64 лет за квартал сократился на 2,1 проц. пункта и в первом квартале 2023 г. составил 67,4 проц.
В первом квартале 2023 года насчитывалось 1 млн 510,6 тыс. человек, классифицированных как рабочая сила; по сравнению с четвертым кварталом 2022 г. численность таких лиц сократилась на 0,7 тыс. человек.
В первом квартале 2023 г. работали или имели работу 1 млн 394,3 тыс. человек. За квартал численность занятого населения сократилась на 20,5 тыс. человек, за год увеличилась на 13,7 тыс. человек.
Исследование проводилось методом выборки. В первом квартале 2023 г. было опрошено 10,8 тыс., или 0,45 проц. населения страны в возрасте 15-89 лет, результаты опроса пересчитаны на все население.
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