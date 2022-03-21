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Третий год подряд работники литовской сети Maxima будут отдыхать в пасхальное воскресенье. 17 апреля в Литве магазины этой сети работать не будут. 18 апреля магазины будут работать в обычном режиме.
Velykos „Maximos“ parduotuvėse
Velykos „Maximos“ parduotuvėse
© Įmonės nuotr.

"В последние несколько лет мы сталкиваемся с дополнительными вызовами, которые связаны с пандемией коронавируса, сейчас к ним прибавилась война в Украине. Мы благодарим наших работников за их бесконечно важную работу на протяжении всего этого периода – они не только заботятся о том, чтобы на прилавках были необходимые товары, но и заботятся о помощи украинцам.

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Покупателей просим заранее готовиться к праздникам, чтобы все покупки были сделаны удобно и безопасно, т.е., чтобы в магазинах не было толчеи", – сказала пресс-секретарь Maximа Эрнеста Дапкене.

По ее словам, первые пасхальные товары, например, сладости, появились на прилавках в середине марта. Но традиционная кампания "Пасха пасх" начнется в последние дни месяца. По мере приближения Пасхи жители чаще покупают свежую рыбу, майонез, хрен, мясо и птицу, овощи, сладости. Кроме того, покупают разные декорации к празднику.

"Сейчас товары еще везут в магазины", – сказала Дапкене.

Перед Пасхой спрос на яйца увеличивается почти в два раза.

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