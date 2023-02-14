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Депутат литовского парламента предлагает закрыть торговые центры в воскресные и в праздничные дни. Такое ограничение должно распространятся на продовольственные магазины площадью от 500 кв. м и больше.
В парламенте – предложение закрыть торговые центры на праздники и в воскресенья
© DELFI / Orestas Gurevičius

Такие поправки к закону о запрете нечестных действий розничной торговли зарегистрировал консерватор Андрюс Купчинскас.

Депутат предлагает и исключение из правила – два воскресных дня за неделю до первого дня Рождества и Пасхи, а также в торговых местах, которые были открыты "для проведения фестивалей, ярмарок и других особых, тематических, спортивных, развлекательных мероприятий".

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Исключения будут распространятся также на торговые места в аэропортах, железнодорожных и автобусных вокзалах.

Купчинскас предлагает также предусмотреть ответственность за нарушение запрета.

В соответствии с проектом, за нарушение торговым компаниям грозит штраф в размере до 0,7% от торговых доходов за прошлый финансовый год.

В законе также запрещается искусственно и временно уменьшать площадь торговых центров для соответствия требованиям.

Купчинскас считает, что эти поправки помогут включиться в торговлю небольшим сетям, площадь которых меньше 500 кв. м.

По его мнению, благодаря закрытию больших магазинов в воскресные дни и в праздники, удастся экономить электричество, а в небольших магазинах увеличится число покупателей.

"Кроме того, благодаря этому у работников таких магазинов будет гарантированный выходной в воскресенье и в праздники. Это решение было бы социально ответственным", – заметил консерватор. Jo

По его данным, такие запреты действуют не только в Польше, но и в Германии, Испании, Франции, Австрии, Норвегии, Греции.

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