aA
Компания JUDU информирует, что со 2 января для сохранения рекреационной ценности парка Вингис и обеспечения слаженного потока участников движения, въезд в парк Вингис со стороны ул. Гележинё Вилко будет регулироваться автоматическим шлагбаумом.
Sostinės Vingio parke įvedami ribojimai įvažiuojant automobiliais
Sostinės Vingio parke įvedami ribojimai įvažiuojant automobiliais
© Sauliaus Žiūros nuotr.

Он будет считывать номера и ограничивать количество въезжающих автомобилей.

Это значит, что отныне на территорию сможет въехать столько автомобилей, сколько там есть свободных мест - 84, включая мотоциклы, мотороллеры и другие двухколесные средства (столько мест для парковки есть на платной стоянке около эстрады).

Автоматический шлагбаум обеспечит въезд обслуживающего персонала, работников, арендаторов помещений и спортсменов, номера машин которых будут внесены в память устройства.

Sostinės Vingio parke įvedami ribojimai įvažiuojant automobiliais
Sostinės Vingio parke įvedami ribojimai įvažiuojant automobiliais
© Sauliaus Žiūros nuotr.
Статьи по теме:
В парке Вингис состоится театрализованный забег Zombie Run
Чем заняться в выходные в Вильнюсе: 7 вариантов - от походов до объятий муз

На табло будет необходимая для посетителей информация о свободных местах и оплате стоянки.

Важно заметить, что шлагбаум установлен для контроля, а плату по-прежнему взимают через систему m. parking или аппарат на стоянке.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Профессор: появится не только новая мутация COVID-19, но и новый вирус

"Надо руководствоваться здравым умом: не игнорировать...

Antanas Smetona Dainius Žalimas Algimantas Kasparavičius

Идея установки памятника президенту Сметоне вызвала бурные дискуссии

В Литве идут публичные споры о том, объявлять ли этот...

Каждый час – по автобусу в Беларусь: не все литовские компании считают такие поездки рискованными

Каждый день из Литвы в Беларусь и назад ездят десятки...

Эфир Delfi: на редакторской кухне о том, что нас ждет в 2023 году?

Что нас ждет в сферах безопасности, геополитики и...

В Кедайняйской больнице – случай агрессии в отношении медработника

На Новый год в Кедайняйской больнице был зафиксирован...