Он будет считывать номера и ограничивать количество въезжающих автомобилей.

Это значит, что отныне на территорию сможет въехать столько автомобилей, сколько там есть свободных мест - 84, включая мотоциклы, мотороллеры и другие двухколесные средства (столько мест для парковки есть на платной стоянке около эстрады).

Автоматический шлагбаум обеспечит въезд обслуживающего персонала, работников, арендаторов помещений и спортсменов, номера машин которых будут внесены в память устройства.

Sostinės Vingio parke įvedami ribojimai įvažiuojant automobiliais © Sauliaus Žiūros nuotr.

На табло будет необходимая для посетителей информация о свободных местах и оплате стоянки.

Важно заметить, что шлагбаум установлен для контроля, а плату по-прежнему взимают через систему m. parking или аппарат на стоянке.