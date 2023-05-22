В Паневежисе открылся необычный магазин немецких товаров

"Во всем мире известно, что товары немецких производителей ценят за качество и эффективность. Вообще, Германия и немецкий народ ассоциируются с порядком и чистотой, поэтому и в ассортименте наших магазинов лидирует продукция немецких производителей, например, Heitmann, Dettol и др.", – сказала Туомене.
В магазинах есть самые разные средства бытовой химии - все они отличаются высоким качеством и доступными ценами. Кроме того, в магазинах продают немецкие шампуни, жидкое мыло, гигиенические средства для детей и младенцев, косметику и даже сладости.
На этой неделе компания www.vokiskaprodukcija.lt объявляет акцию и предлагает немецкие чистящие средства и другие товары со скидками.
Автор идеи Рената - мать троих детей. Все товары она испытывает у себя дома в быту и всегда дает дельные советы, консультирует покупателей.
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