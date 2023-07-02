В палангском кафе услугу зарядки телефона включили в счет

Арвидас (настоящее имя редакции известно) решил пообедать в кафе недалеко от моря. "Я сел у столика на улице, заказал обед дня и попросил немного зарядить мой телефон. Мне сказали, что это возможно. Бармен сказала, что эта услуга платная. Я удивился", – сказал Delfi мужчина.

Он думал, что раз он - клиент, услугу ему предоставят бесплатно. "Мне ответили - неважно, клиент или нет, придется платить. Говорю, ладно. Меня это насмешило. Накануне я был в другом кафе, там зарядили без проблем. И вообще, мне первый раз пришлось платить за эту услугу", – сказал Арвидас.

"Внесли в счет – 1 евро. Меня предупредили, я не спрашивал цену, принесли счет с конфетками, меня это развеселило о рассмешило, я ведь был один – взрослый мужчина", – сказал собеседник.