В субботу вечером Delfi посетил центральную развлекательную артерию курорта - улицу Й. Басанавичюса и посмотрел, как выглядит этот ставший живой легендой бульвар в разгар летних отпусков.

Как только вы попадаете на улицу Й. Басанавичюса, впечатления таковы: это центр притяжения, не утративший своей типичной самобытности, где группы по-летнему настроенных и расслабленных отдыхающих двигаются к конечной точке - Палангскому мосту (крупнейший мост в Литве).

Savaitgalis Palangoje © DELFI / Modesta Meškė

Впрочем, в этом нет ничего удивительного - естественно, что центральная аллея Паланги в такие прекрасные выходные привлекала людей из разных уголков Литвы. В толпе есть семьи с младенцами на руках, а также очаровательные пожилые люди, авантюристы из зарубежных стран и, конечно же, пары.

И все же дойти до моря по этой улице отдыхающим не так-то просто, поскольку и слева, и справа посетителей соблазняют более увлекательные развлечения: бесконечные кинотеатры D, комнаты ужасов, тиры, концерты с живой музыкой, различные рынки сладостей, экзотическое и традиционное мороженое, копченая рыба, шаржи и портреты, кареты, временные тату-салоны, магазины одежды, прокат скутеров, кафе, рестораны, клубы и многое другое.

Savaitgalis Palangoje © DELFI / Modesta Meškė

В то время как одни терпеливо идут к морю в субботу вечером, другие, соблазненные меню, которые предлагают кафе и рестораны курорта, выстраиваются в очереди по 10-15 человек, чтобы получить столик, расслабиться и пообедать.

Например, вывеска в одном из кафе на улице Й. Басанавичюса говорит, что порция тайского мороженого стоит 3,5 евро, холодник с картошкой - 3,99 евро, цеппелины с мясом - 4,89 евро, в других местах - 6 евро, бургер с говядиной или свиным фаршем - 9 евро.

В рыбном киоске - даже вечером большой выбор разнообразной рыбы: например, копченый лещ (в зависимости от размера) - 5,5-6 евро, морской окунь - 6-7 евро.

Те, кто хочет выиграть плюшевую игрушку и проверить свою точность, заплатят за такое развлечение 5-10 евро. Самокат на час - 10-15 евро.

Если вы забыли свои солнцезащитные очки на улице Й. Басанавичюса, можете купить их за 10-30 евро. При необходимости головные уборы можно купить за 10-20 евро. Также вы найдете летний костюм из легкой ткани за 40-50 евро.

А если вы хотите испытать особые ощущения у Палангского моста - можете увековечить себя с ящерицей на руках за один евро. Все, что вам нужно сделать, - встретить скромную девушку, которая держит на руках своего питомца Агаму и приглашает сфотографироваться с ним.

Какие бы развлечения ни придумывали приморские предприниматели, кое-что, к сожалению, оставалось здесь неизменным на протяжении десятилетий. Это ставшее традицией проигрывание шлягеров и прочих литовских поп-хитов, которые стараются перекричать друг друга и приманить соотечественников, жаждущих веселья.

Savaitgalis Palangoje © DELFI / Modesta Meškė

"И с брюнеткой, и с блондинкой займемся сексом в лимузине !!!"

Остается полагаться на свой вкус - остаться на улице Й. Басанавичюса или понять, что уже достаточно