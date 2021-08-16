Кафе Rūta

Кафе находится на ул. Витауто, и людей в нем полным-полно. Здесь предлагают обеды дня, можно выбирать из нескольких вариантов.

Pietūs Palangoje © Autoriaus archyvas

Когда мы посетили кафе, к супу можно было выбрать одно из 6 вторых блюд, среди них были и мясные и рыбные. Обед обойдется в 5 евро.

Pietūs Palangoje © Autoriaus archyvas

Кафе Po liepom

Здесь обеды дня подают до 16 ч. не только в рабочие, но и в выходные дни. В кафе есть несколько столиков в помещении и небольшая терраса.

Pietūs Palangoje © Autoriaus archyvas

Когда мы посетили кафе, можно было выбирать из 5 блюд: жаркое из свинины, карбонад, куриный шашлык, бефстроганов и рыба. Администратор показала, какой будет порция обеда.

Pietūs Palangoje © Autoriaus archyvas

Cepeliniškės

Наверное, самое известное место среди любителей цеппелинов в Паланге, на ул. Й.Басанавичюса. Клиенты здесь могут есть обеды дня по 4,5 евро весь день, можно выбирать из нескольких блюд.

Pietūs Palangoje © Autoriaus archyvas

Правда, и другие блюда в Cepeliniškės можно купить по цене до 5 евро: плов или голубцы стоят 4 евро, блинчики с начинкой – 5 евро, харчо с бараниной – 3 евро.

Если вы привились от коронавируса в Паланге, то в Cepeliniškės вас бесплатно угостят цеппелинами.

Pietūs Palangoje © Autoriaus archyvas

Gruzinų namai

На ул. Й.Басанавичаус можно услышать грузинскую музыку и увидеть грузинский флаг. Кафе Gruzinų namai предлагает аутентичную грузинскую еду, а продавец научит правильно есть грузинские блюда. Желающие могут заказать здесь хинкали (5 евро за порцию), фаршированные баклажаны (1,50 евро), хачапури гурули (3 вида начинки) – также стоят по 5 евро, предлагают и грузинский шашлык. Правда, шашлык стоит 8 евро.

Pietūs Palangoje © Autoriaus archyvas

В кафе Gruzinų namai столиков немного, и они обычно заняты, поэтому придется подождать. Кроме того, персонал этого кафе не говорит по-литовски, поэтому готовьтесь делать заказ по-английски или по-русски. Заплатить за еду можно только наличными.

Столовая Rąžė

Эту столовую на ул. Витауто, наверное, знают все отдыхающие. Она работает с незапамятных времен vи сегодня здесь можно недорого поесть: цепеллины стоят 4 евро, шницель – 3,70 евро, свиной гуляш меньше 5 евро, рыбное филе 4,90 евро. Столовая работает с 8 до 20 часов семь дней в неделю.