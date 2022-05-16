В Паланге открыто колесо обозрения, известна и стоимость услуги

"Мы представляем самое современное и высокое колесо обозрения, какое когда-либо было в Литве. Высота 40 м. С него можно увидеть всю Палангу в разное время года", – сказал на пресс-конференции директор Rota fortuna Дайнюс Друнгилас.
Одновременно на колесе обозрения может разместиться 160 человек. В каждой гондоле могут быть по 6 человек.
"Есть и VIP-гондола. Надеемся она понравится романтически настроенным парам или тем, кто хочет сделать предложение своей возлюбленной. Надеемся, что эта услуга снизит сезонность курорта, мы будем работать весь год", – сказал Друнгилас.
Зимой кабины будут отапливаться, летом в них будут работать кондиционеры. В кабинах установлена аудиосистема, а само колесо может светиться разным светом.
Стоимость услуги - 10 евро. Примерно за 10 минут колесо делает три оборота. Колесо взяли в аренду у голландской компании.
По словам Друнгиласа, колесо не будет работать при сильном ветре (больше 20 м/с).
Колесом обозрения смогут пользоваться и инвалиды-колясочники. Дети до 12 лет смогут кататься на колесо только в сопровождении взрослых.
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