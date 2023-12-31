В отделе хлебобулочных изделий магазина женщина сняла на видео насекомое

26 декабря в магазине на ул. Тильжес, в Шяуляй, читательница Delfi сняла на видео насекомое в хлебобулочном отделе.

Женщина рассказала, что работникам магазина об увиденном не сообщала, но передала видео через сайт компании.

Delfi связался с представителем Lidl Lietuva Антанасом Бубнялисом, он заверил, что чистота и безопасность продуктов в их компании - самый приоритетный вопрос, а отделы хлебобулочных изделий всегда приводят в порядок и чистят.

"После того как мы получили информацию о том, что в этом магазине Lidl был снят на видео жук, была проведена дополнительная проверка. Никаких вредителей и следов их пребывания не зафиксировали", – сказал Бубнялис.

По его словам, была проведена дополнительная уборка в отделе, вызывали дезинфекторов.