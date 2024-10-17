В октябре в Литве произошло три несчастных случая на производстве со смертельным исходом

„Было замечено, что в этом году значительно возросло количество смертельных и тяжелых несчастных случаев на производстве, вызванных небезопасными действиями самих работников или их коллег. Работники гибнут потому, что они сами или их коллеги ведут себя исключительно неосторожно или сознательно идут на риск, поэтому хочется в очередной раз призвать работников на рабочих местах следовать своему опыту и главному правилу – „остановись, подумай, действуй“, чтобы, при выполнении поставленных перед ними задач, их действия не поставили бы под угрозу главные ценности человеческого существования – жизнь и здоровье“, – цитируется С. Бальчюнас.
Поэтому, как отмечает С. Бальчюнас, необходимо ужесточить контроль и обеспечить надежность оборудования, а также обучение и инструктаж работников.
Как сообщает ГИТ, первый случай со смертельным исходом произошел в начале октября в Шяуляе, когда на рабочем месте работник начал бежать, не глядя вперед. Неожиданно он ударился о подлокотник погрузчика, который находился примерно на 90 см выше основания. Несмотря на то, что коллеги сразу же вызвали помощь и начали реанимационные мероприятия, спасти жизнь работника не удалось, заявляют в инспекции.
Второй случай произошел 8 октября на линии по производству деревянных пеллет. Несчастный случай произошел, когда главный инженер попытался сфотографировать дефект транспортера для пеллет. Когда рабочий ступил на платформу транспортера, вал транспортера втянул его руку. Работник скончался по дороге в больницу, сообщает ГИТ.
По данным ведомства, третий случай произошел, когда работники предприятия проводили гидравлические испытания при проверке герметичности системы. В ходе испытаний давление в системе было поднято до 33 бар. Минут через 20 мастер пошел проверить изменение давления в системе, именно в тот момент произошел внезапный выброс сжатого газа. Сообщается, что от полученных травм работник скончался на месте.
„Однако еще важнее то, что в последних двух случаях пострадали лица (инженер, мастер), которые должны были обеспечить безопасную работу для себя, своих коллег и других работников, безопасную работу с оборудованием“, – говорится в пресс-релизе.
Как сообщает ГИТ, анализ подобных случаев приводит только к двум выводам: либо работники погибли из-за нехватки знаний в области охраны труда и поэтому не понимали факторов риска, либо работники пошли на риск сознательно.
ГИТ напоминает руководителям предприятий, что их прямая обязанность – обеспечить достаточность знаний в области безопасности и здоровья работников, перед которыми поставлена задача реализовать требования безопасности в компании.