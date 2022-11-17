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По данным "AutoTyrimai", полученным путем анализа данных ГП "Regitra", в октябре в стране первый раз зарегистрировали 13 252 подержанных легковых автомобиля (M1 и N1), т.е. на 2,5 проц. меньше, чем в октябре 2021 г. (13 587 ед.).
В октябре рынок подержанных легковых автомобилей сократился на 2,5%
© DELFI / Nerijus Povilaitis

В прошлом месяце личных автомобилей (M1) было зарегистрировано 12 453 ед., легковых коммерческих (N1) – 799 ед. В октябре в стране больше всего зарегистрировано автомобилей марок "Volkswagen" (1 948 ед.), BMW (1 808 ед.) и "Audi" (1 143 ед.).

Средний возраст первый раз зарегистрированных в Литве б/у автомобилей – 9,9 года. Доля дизельных автомобилей – 69,1 проц. (в октябре 2021 г. – 67,3 проц.).

В октябре владельцев чаще всего меняли автомобили марок "Volkswagen" (2 946 ед.), BMW (1 867 ед.) и "Audi" (1 751 ед.). Средний возраст сменивших владельца б/у автомобилей – 13,9 лет.

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