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В октябре прошлого года в Литве 9,9% работников получали минимальную месячную зарплату (ММЗ) или меньше, более половины из них работали неполный рабочий день.
В октябре прошлого года ММЗ получали почти 10% работающих в Литве жителей
© DELFI / Karolina Pansevič

Число работников, получавших зарплату в 607 евро и меньше, в октябре прошлого года достигало 112,1 тыс., из них 86,8 тыс. работали неполный рабочий день, сообщает Департамент статистики.

За год количество работников, получавших ММЗ или меньше, сократилось на 7,3 тыс., в октябре 2019 года (тогда ММЗ составляла 555 евро) их доля достигала 10,4%.

Число работников, работавших весь рабочий день и получавших ММЗ в октябре прошлого года составило 25.3 тыс. ( 2,5%), за год оно сократилось на 0,1 проц. пункта.

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