В октябре "Литовские железные дороги" отклонили заявки на перевозку более тысячи вагонов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

На прошлой неделе, 30 октября – 5 ноября компания по перевозке грузов группы "Lietuvos geležinkėliai" (Литовские железные дороги, LTG) LTG Cargo отклонила 10 заявок клиентов на перевозку грузов между Литвой и зарубежными странами.

Всего на прошлой неделе компания получила 335 заявок на перевозку грузов.

После проверки на соответствие применяемым компанией принципам санкционного контроля и нулевой толерантности к риску на прошлой неделе были одобрены 193 заявок на перевозку грузов, 10 заявок были отклонены, 4 из отклоненных заявок на перевозку грузов касались экспорта или импорта из/или в Беларусь.

Еще по 129 заявкам решение будет принято после тщательной оценки информации, указанной клиентами, говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что на прошлой неделе компания отклонила заявки на перевозку 83 вагонов: 50 вагонов с зерном, 19 вагонов с грузами в контейнерах, 4 вагона с нефтью и нефтепродуктами, остальные вагоны – с разными другими грузами.

Всего за октябрь было получено 1 746 заявок на перевозку грузов.

После проверки на соответствие применяемым компанией принципам санкционного контроля и нулевой толерантности к риску было одобрено 1 555 заявок.

191 заявка была отклонена, 55 из отклоненных заявок на перевозку грузов касались экспорта или импорта из/или в Беларусь.

Всего в октябре были отклонены заявки на перевозку 1 626 вагонов: 824 вагона с химическими и минеральными удобрениями, 200 вагонов с автомобилями, 196 вагонов с нефтью и нефтепродуктами, 170 вагонов с грузами в контейнерах, 86 вагонов с металлическими изделиями, 150 вагонов с другими разными товарами.

LTG Cargo реагирует на все возможные попытки обойти действующие международные санкции, поэтому проводит особо тщательную проверку всех грузов, расширила объем собираемой от клиентов информации и ужесточила правила подачи заявок, усилила аналитические возможности.

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