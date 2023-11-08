В октябре "Литовские железные дороги" отклонили заявки на перевозку более тысячи вагонов

Всего на прошлой неделе компания получила 335 заявок на перевозку грузов.

После проверки на соответствие применяемым компанией принципам санкционного контроля и нулевой толерантности к риску на прошлой неделе были одобрены 193 заявок на перевозку грузов, 10 заявок были отклонены, 4 из отклоненных заявок на перевозку грузов касались экспорта или импорта из/или в Беларусь.

Еще по 129 заявкам решение будет принято после тщательной оценки информации, указанной клиентами, говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что на прошлой неделе компания отклонила заявки на перевозку 83 вагонов: 50 вагонов с зерном, 19 вагонов с грузами в контейнерах, 4 вагона с нефтью и нефтепродуктами, остальные вагоны – с разными другими грузами.

Всего за октябрь было получено 1 746 заявок на перевозку грузов.

После проверки на соответствие применяемым компанией принципам санкционного контроля и нулевой толерантности к риску было одобрено 1 555 заявок.