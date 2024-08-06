В одном вильнюсском микрорайоне появляется по 1000 новых жителей в год

Первые многоквартирные дома в Пилайте появились 30 лет назад, а в 2011 г. в районе уже было 20 000 жителей. По данным за 2023 год, число жителей в районе превысило 31 000. Это самый быстро растущий район города

В последние несколько лет именно в Пилайте застройщики предлагали больше всего вариантов жилья, по сравнению с другими микрорайонами экономического класса - Лаздинай, Байорай, Пашилайчай, Юстинишкес. Покупателей привлекали и привлекательные цены (примерно 2720 евро за кв. м).

„Пилайте уже 10 лет входит в 5-ку самых популярных микрорайонов столицы“, – отмечает представитель компании EIKA Development Томас Жяугра.