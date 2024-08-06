2024.08.06 13:38

В одном вильнюсском микрорайоне появляется по 1000 новых жителей в год

 
ru.DELFI.lt
Planuojamas prekybos centras Pilaitėje/ City Projects nuotr.
Planuojamas prekybos centras Pilaitėje/ City Projects nuotr.

Один из самых молодых микрорайонов столицы - Пилайте - остается самым популярным районом среди молодых семей. Численность населения этого „города в городе“ ежегодно растет почти на 1000 человек. Новоселов привлекает близость природы, большой выбор и развитая инфраструктура, пишет портал madeinvilnius.lt.

Первые многоквартирные дома в Пилайте появились 30 лет назад, а в 2011 г. в районе уже было 20 000 жителей. По данным за 2023 год, число жителей в районе превысило 31 000. Это самый быстро растущий район города

В последние несколько лет именно в Пилайте застройщики предлагали больше всего вариантов жилья, по сравнению с другими микрорайонами экономического класса - Лаздинай, Байорай, Пашилайчай, Юстинишкес. Покупателей привлекали и привлекательные цены (примерно 2720 евро за кв. м).

„Пилайте уже 10 лет входит в 5-ку самых популярных микрорайонов столицы“, – отмечает представитель компании EIKA Development Томас Жяугра.

Пилайте отличается удобным сообщением с другими микрорайонами города и центром. В районе курсируют 8 маршрутов общественного транспорта.

В районе постоянно растет спектр услуг: здесь есть несколько школ, детских садов, костел, поликлиника, салоны красоты, спортклубы, детские площадки, бары и рестораны, магазины, есть и большой торговый центр.

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