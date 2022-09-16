В одной из стран Балтии электричество в несколько раз дешевле, чем в Литве

Оператор электросетей в Эстонии Elering указал Delfi, что сейчас есть ограничения на границе Эстонии и Латвии, идет подготовка синхронизации систем стран Балтии с континентальной Европой.

"Положение будет таким до конца процесса в 2025 году", – сказала представитель Elering Катлин Креммер.

Однако разницу в ценах она не комментировала, сказав, что оператор отвечает за безопасность поставок и сети, а цены - дело участников рынка.

Elering в последние дни сообщила на бирже Nord Pool Spot о двух ремонтах линий электропередач в 330 кВт.

Литовский оператор Litgrid обещал Delfi прокомментировать ситуацию позже.

Глава Ignitis grupė Дарюс Майкштенас в фейсбуке сказал, что "возникает много разных вопросов".

"Снова проблемы с передачей между Эстонией и Латвией, перегрев. Как-то почти 10 лет эстонцы не могут починить, чтобы в Латвию и Литву беспрепятственно проходило более дешевое финское электричество. На фоне запуска нового ядерного реактора в Финляндии это вызывает ряд разных вопросов", – сказла он.

В понедельник цена на вторник для Литвы была 467 евро за МВт, для Латвии – 453, а для Эстонии – около 75 евро. Правда, потом выросла цена и для Эстонии, но она все равно осталась самой низкой.

Гендиректор Литовского агентства энергетики Виргилиюс Подерис сказал, что вопрос проходимости в Эстонии поднимался уже давно. Возник вопрос, почему пропускная способность снизилась после закрытия Игналинской АЭС.

"Одно соединение ремонтируют. Но профессионалы говорят о том, действительно ли рынку отдают все мощности. Тут возникают разные вопросы. Не все участники рынка считают, что это обосновано. Почему цены не выравниваются? Есть ограничение пропуска между Эстонией и Латвией", – сказал Подерис, заметив, что и прежде пояснения эстонцев не все считали обоснованными.

"Неблагоприятно настроенные участники рынка говорили так: когда Эстония стала дешевым производителем из-за месторождений сланцевого газа, пропускная способность снизилась. На рынке слышатся такие слова. И страны БРЭЛЛ все время возвращались к этому вопросу, все эстонцы тогда не могли убедить", – сказал он.

Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) сказала, что совсем необязательно эстонцы занимаются нечестной деятельностью.

"Линии ремонтируют обычно летом, так безопаснее, поскольку потребление снижается, ниже цены на рынке, это касается и ремонтных работ", – указали представители ГСРЭ.

На большую разницу в ценах указывает и литовский бизнес.

В среду президент Шяуляйской торгово-промышленной и ремесленной палаты Витис Лембутис сказал, что положение критическое, без помощи государства бизнес не видит выхода.

"И еще больше проблема на фоне того, что наши соседи умудряются найти способ решения энергетических проблем: Та же Эстония по сегодняшним данным Nord Pool, платит за электричество почти в 5 раз меньше, чем мы. Почему? Вот вопрос, на который у нас нет ответа", – сказал он.

Глава Утенского отделения паневежской компании PPAR Юргис Думбрава сказал, что в Литве надо расширять систему возобновляющихся источников энергии, но не надо забывать и об иных способах ее производства.

Представитель Ignitis grupė Артурас Кетлерюс сказал Delfi, то поднимается вопрос частых плановых ремонтов линий между Латвией и Эстонией.

Он сказал, что сейчас нельзя точно сказать, как изменится цена в Литве, если все соединения будут работать на полную мощность, но "фундаментальный принцип такой – когда соединения действуют на полную мощность, уменьшается разница в ценах между странами".