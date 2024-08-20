В общественном транспорте на отдельных маршрутах начинается тестирование бесконтактной оплаты

В ходе тестирования системы при бесконтактной покупке билета на 60 мин. они будут действительны в обычном режиме. При контроле пассажиров достаточно будет сообщить контролеру последние 4 цифры номера банковской карты. Подобная практика бесконтактной проверки билетов применяется и в зарубежных странах, например в городе Бирмингем в Англии. Если пассажир приобрел билет с помощью смарт-устройства, эти номера также будут указаны на карте.