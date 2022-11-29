Годовая инфляция снижается второй месяц подряд: в сентябре она составила 24,1%, а в октябре - 23,6%.
Предварительная месячная инфляция - в ноябре по сравнению с октябрем - составила 0,3%.
По данным Департамента статистики, на годовую инфляцию в основном повлиял рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, жилье, воду, электроэнергию, газ и другие топливные товары и услуги, транспортные товары и услуги.
Цены на электроэнергию за год выросли на 68,2%, на теплоэнергию - на 56,8%, на газ - на 50,1%, на молоко и молочные продукты - на 50,7%, на хлеб и зернопродукты - на 38,9%, на масло и жиры - на 42,7%.
Инфляция рассчитывается на основе согласованного индекса потребительских цен.
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