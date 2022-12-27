В ноябре LTG Cargo перевезла почти вдвое меньше грузов, чем год назад. Причина - санкции против РФ и Беларуси

Снижение грузопотока было вызвано объявленными санкциями против России и Беларуси, самостоятельными решениями некоторых клиентов больше не перевозить грузы из этих стран, а также действиями LTG Cargo по сокращению связей с этими странами с начала войны в Украине, сообщили BNS Plus в компании LTG Cargo.

В ноябре компания LTG Cargo перевезла в Клайпедский порт и из него более 0,8 млн тонн грузов. Объем калининградского транзита через территорию Литвы достиг около 0,7 млн тонн, местные перевозки - также около 0,7 млн тонн, еще 0,4 млн тонн грузов перевезено в других направлениях.

За месяц компания перевезла почти 0,9 млн тонн нефти и нефтепродуктов, более 0,5 млн тонн минеральных веществ (цемента, гравия, щебня и др.), около 0,4 млн тонн сельскохозяйственной продукции, более 0,2 млн тонн продуктов питания, а также около 0,5 млн тонн другой продукции.

В ноябре по интермодальному грузовому маршруту Каунас-Дуйсбург было перевезено около 5 тыс. тонн грузов.

Компания LTG Cargo до декабря также перевезла около 73 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции из Украины, еще 104 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов перевезено из Литвы в Украину.

По предварительным оценкам, в этом году LTG Cargo перевезет примерно в два раза больше грузов, чем в прошлом, - около 26,5 млн. тонн. В прошлом году компания перевезла 51,1 млн. тонн грузов - на 4,3% меньше, чем в 2020 году.