В Новогоднюю ночь общественный транспорт в Вильнюсе будет курсировать бесплатно

Специалисты JUDU информируют о порядке движения общественного транспорта 24–26 декабря:
24 декабря транспорт будет ходить по субботнему расписанию.
25 декабря будет действовать воскресное и праздничное расписание.
26 декабря транспорт будет ходить по субботнему расписанию.
В канун Нового года вильнюсцы и гости столицы собираются в центре города, у главной елки. Чтобы жители могли оставить автомобили дома, общественный транспорт в Вильнюса с 20 ч. 31 декабря по 4 ч. 1 января будет бесплатным.
С 23 ч. 31 декабря до 1 ч. 1 января будет запрещено движение транспорта на ул. Т.Врубслевскё, Швянтарагё, Барборос Радвилайтес.
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