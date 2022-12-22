В Новогоднюю ночь общественный транспорт в Вильнюсе будет курсировать бесплатно

Специалисты JUDU информируют о порядке движения общественного транспорта 24–26 декабря:

24 декабря транспорт будет ходить по субботнему расписанию.

25 декабря будет действовать воскресное и праздничное расписание.

26 декабря транспорт будет ходить по субботнему расписанию.

В канун Нового года вильнюсцы и гости столицы собираются в центре города, у главной елки. Чтобы жители могли оставить автомобили дома, общественный транспорт в Вильнюса с 20 ч. 31 декабря по 4 ч. 1 января будет бесплатным.

С 23 ч. 31 декабря до 1 ч. 1 января будет запрещено движение транспорта на ул. Т.Врубслевскё, Швянтарагё, Барборос Радвилайтес.