В ночь на понедельник из Литвы не вылетели и не прилетели больше 20 самолетов

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Из-за сильного снега в воскресенье вечером и в ночь на понедельник из Вильнюсского и Каунасского аэропортов не вылетели и не прилетели больше 20 самолетов. В понедельник утром Литовские аэропорты работают в обычном режиме.
Представитель Литовских аэропортов Тадас Василяускас сказал, что авиасообщение было нарушено с 21-22 ч. вечера до 5 ч. утра.
"Рейсы отзывали из-за экстремальных погодных условий – сильного снега в Вильнюсе и Каунасе", – сказал он.
По его словам, воздушное сообщение с Палангой не было нарушено.
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