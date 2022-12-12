В ночь на понедельник из Литвы не вылетели и не прилетели больше 20 самолетов

Представитель Литовских аэропортов Тадас Василяускас сказал, что авиасообщение было нарушено с 21-22 ч. вечера до 5 ч. утра.

"Рейсы отзывали из-за экстремальных погодных условий – сильного снега в Вильнюсе и Каунасе", – сказал он.

По его словам, воздушное сообщение с Палангой не было нарушено.