В Ниде ощущается нехватка одного овоща: приезжающим рекомендуют позаботиться заранее

„Мы сходили в IKI и близлежащую магазин Maxima и ни одной морковки не нашли. Мы думали купить морковку для супа, но ее не было. Всем, кто собирается в Ниду, рекомендуем взять морковь, потому что здесь ее не найдешь даже с фонарем“, - рассказал отдыхающий. Он говорит, что спросил у сотрудников магазина, действительно ли нет моркови. Они ответил: „Это кажется странным, но у нас ее действительно нет“.