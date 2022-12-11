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МП "Услуги сообщения" информирует, что с 1 января 2023 года подорожает парковка на следующих площадках: проспект Гедиминаса, 9, ул. Тилто, 14, ул. T.Косцюшкос, 1A, ул. Г.Баравико и ул. Шейминишкю, 23, пишет madeinvilnius.lt.
В некоторых местах Вильнюса дорожает парковка
© A.Didžgalvio nuotr.

Изменения планируются, поскольку заполненность стоянок в дневное время превышает 80%.

Новые расценки:

проспект Гедиминаса, 9 кратковременная парковка – 1.50€/ч., долгосрочная – 173.78€/месяц (нынешняя цена: 1.30€/ч.)
ул. Тилто, 14 кратковременная парковка – 1.50€/ч., долгосрочная – 115.84€/месяц (нынешняя цена: 1.30€/val.)
ул. T.Косцюшкос, 1A кратковременная парковка – 0.70€/val., долгосрочная – 140€/месяц (нынешняя цена: 0.60€/val.)
ул. Г.Баравико кратковременная парковка – 0.40€/val., долгосрочная – 45€/месяц (нынешняя цена: 0.30€/val.)
ул. Шейминишкю, 23 кратковременная парковка – 0.40€/val., долгосрочная – 45€/месяц (нынешняя цена: 0.30€/ч.)

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