В некоторых местах Вильнюса дорожает парковка

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МП "Услуги сообщения" информирует, что с 1 января 2023 года подорожает парковка на следующих площадках: проспект Гедиминаса, 9, ул. Тилто, 14, ул. T.Косцюшкос, 1A, ул. Г.Баравико и ул. Шейминишкю, 23, пишет madeinvilnius.lt.