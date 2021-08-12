В некоторых барах и в кинотеатрах Литвы "паспорт возможностей" потребуется с понедельника

Напомним, что правительство Литвы 11 августа приняло решение о введении ограничений для людей без "паспорта возможностей" с 13 сентября: без документа нельзя будет получить часть услуг, посещать большие магазины и торговые центры, кафе и рестораны, места развлечений и досуга.

С 16 августа будет переходный период, во время которого также введут ряд ограничений. Минздрав Литвы сообщил о намерении сократить количество людей без "паспорта возможностей" за одним столиком до двух (или членов одной семьи). В гостиницах запрещается организация питания по принципу шведского стола.

Бизнесу предложили альтернативу – если принимать клиентов только с "паспортом возможностей", ограничений не будет. Представители кинотеатров, баров и некоторых ресторанов говорят, что намерены требовать "паспорт возможностей" с того для как только это будет возможно.

Председатель Вильнюсского ночного альянса Маркас-Адамас Гарольдас сказал, что никто не хочет ограничений, поэтому "паспорт возможностей" - отличный выход.

"Мы за "паспорт возможностей", если это позволит работать без ограничений, дистанций и масок. Мы об этом просили, этого и хотели. Наверное, сейчас много людей пойдет прививаться, и нам не придется закрываться и получать финансовые субсидии", – сказал он, заметив, что в большей части баров с понедельник вход будет по паспортам.

Он просит власти больше внимания уделять контролю за порядком, задействовать тайных покупателей, поскольку, по его словам, не все соблюдают действующие правила. По словам Харольдаса, нечестные бары в таком случае становятся конкурентоспособнее.

Глава компании Amber Food, управляющей сетями ресторанов Charlie Pizza, La Crepe, Katpėdėlė и др, Гедиминас Балнис надеется, что у бизнеса будет возможность, например, в одном помещении принимать людей с паспортом, а в другом - без.

"У нас на ул. Вокечу трехэтажное помещение – мы хотели бы один этаж предоставить для всех, а второй - только для тех, у кого есть "паспорт возможностей", – сказал он.

По словам Балниса, работу по "паспорту возможностей" будут организовывать дорогие заведения, а также те, кто специализируется на организации банкетов, у которых нет столиков на улице.

Представители кинотеатров сказали, что давно ждали возможности впускать людей без масок и продавать им попкорн и напитки.

"Если примут то, что сейчас озвучено, то кинотеатры в ближайшее время будут работтаь с тему, у кого есть "паспорт возможностей", – сказал глава Forum Cinemas Гинтарас Плитникас.

"Мы правительству говорили, что были готовы работать по "паспорту возможностей" с июля, только никто к нашему мнению не прислушивался", - сказал он.

Представитель кинотеатра Multikino Раймундас Билинскас также сказал, что сначала надо получить письменное решение и тогда уже думать, как быть.

Глава Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвальда Шишкаускене сказала: "Нам понравилось, что наш сектор до 13 сентября может ввести паспорт возможностей. И альтернатива есть, и время на подготовку есть. Мы ведем переговоры с двумя министерствами и том, чтобы уже сейчас можно было проводить свадьбы, дно рождения, если у всех участников есть "паспорт возможностей".

Правда, она не считает, что много компаний с понедельника будет работать только с клиентами, у которых есть "паспорт возможностей".

Шишкаускене сказала, что в гостиничном секторе ничего не изменится, он уже приспособился к новым условиям.

Однако она считает, что два человека за одним столиком - слишком жесткое ограничение. По словам Шишкаускене, на безопасном расстоянии это могли бы быть 4 человека, ведь столы тоже бывают разных размеров.

Она уверяет, что на этот раз "паспорт возможностей" оправдается, поскольку не привито не так уж много людей, а у непривитых есть выбор - сдать тест.