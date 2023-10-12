В московском торговом центре работает магазин Audimas: подано обращение в суд, но в его решении сомневаются

Редакция Delfi получила фотографии из московского ТЦ Oceania, на фото виден магазин, называющийся Audimаs. На сайте ТЦ Oceania написано, что это "фирменный бутик", сказано, что все модели из Литвы и разработаны фрканцузским дизайнером, а Audimas – "модный бренд для мужчин и женщин, которые осознают жизнь как движение вперед".
На сайте есть ссылка на сайт Audimas.com.
Представитель компании Audimas Brand Татьяна Рудене сказала Delfi, что московский магазин нелегально пользуется их брендом, никакию продукцию напрямую из Литвы он не получает.
По словам Рудене, они давно знают об этом магазине, но его владельцы не реагируют на усилия по закрытию магазина и попыткам литовцев запретить использование бренда, сейчас ситуацию должен разрешить российский суд.
"У этого магазина нет никаких связей с компанией Audimas Brand, законным владельцем бренда Audimas. Мы приняли действия в связи с запретом, но на высланные им документы никакой реакции не последовало. Мы обратились в суд, сейчас иск рассматривает российский суд. Несмотря на то, что действия судов в России вызывают сомнения, это единственный способ, котоый мы можем использовать для защиты нашего бренда в России", – сказала представитель Audimas Brand.
Audimas Brand утверждает, что не поставляет свою продукцию в Россию с первых дней войны, оптовикам вернули авансы. Последние товары были высланы в Россию в конце 2021 г.
По даным компании, магазин Audimas в Москве открыли бывшие их оптовики, но компания пыталась запретить им использовать свой бренд еще до войны, поскольку в магазине продают не только их продукцию.
На вопрос Delfi, как сейчас эти оптовики могут получать продукцию Audimas, представитель компании не ответила, но сказала, что не исключены поставки через посредников, она следит, чтобы ее партнеры не занимались этим.
Audimas также ограничивает доставку в Россию своих товаров приобретенных в сети розничной торговли.
Компания Audimas отметила, что после начала войны прекратила и свой бизнес в Беларуси, в течение трех месяцев закрыла там производство, договорилась о перевозке 68 работников и оборудования. Был начат процесс ликвидации компании в Беларуси. Все эти действия обошлись компании больше чем в 0,5 млн. евро. В прошлом году доходы Audimas Brand составляют 12,4 млн. евро.