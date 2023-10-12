В московском торговом центре работает магазин Audimas: подано обращение в суд, но в его решении сомневаются

Редакция Delfi получила фотографии из московского ТЦ Oceania, на фото виден магазин, называющийся Audimаs. На сайте ТЦ Oceania написано, что это "фирменный бутик", сказано, что все модели из Литвы и разработаны фрканцузским дизайнером, а Audimas – "модный бренд для мужчин и женщин, которые осознают жизнь как движение вперед".

На сайте есть ссылка на сайт Audimas.com.

Представитель компании Audimas Brand Татьяна Рудене сказала Delfi, что московский магазин нелегально пользуется их брендом, никакию продукцию напрямую из Литвы он не получает.

По словам Рудене, они давно знают об этом магазине, но его владельцы не реагируют на усилия по закрытию магазина и попыткам литовцев запретить использование бренда, сейчас ситуацию должен разрешить российский суд.