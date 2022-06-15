Агентство инноваций сообщило, что самой большой проблемой для конкурентоспособности литовской экономики, как показывают компоненты индекса конкурентоспособности Швейцарского международного института менеджмента IMD, было поддержание стабильной экономической среды.

"В 2020 году нас порадовала устойчивость и стабильный рост экономики страны перед лицом пандемии, но достигнутое сравнительное преимущество сохранить не удалось — большинство других мировых экономик росли быстрее нас в прошлом году", — сказала руководитель отдела исследований и анализа агентства Йоне Календене.

По оценке IMD, доступ к финансированию в качестве одного из основных факторов привлекательности литовской экономики указали в два раза больше компаний, чем в прошлом году.

Из стран Балтии Эстония занимает самую высокую позицию и имеет самую высокую экономическую конкурентоспособность, ее место с 2019 года повышается, и в этом году она занимала 22-е место. Растет и рейтинг Латвии, который в этом году поднялся на 35-е место.

В 2022 году Дания поднялась на вершину рейтинга конкурентоспособности. За ней следует Швейцария, которая также находится на втором месте в этом году, а далее - Сингапур. Россия и Беларусь не были включены в исследование в этом году из-за повышенных рисков достоверности данных.